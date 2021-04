Fußball : FC St. Pauli will seine Erfolgsserie gegen Würzburg ausbauen

Der FC St.

Hamburg | Pauli will heute im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga ausbauen und den vierten Sieg in Serie feiern. Die Hamburger stehen mit 41 Punkten im gesicherten Tabellen-Mittelfeld. Die Würzburger Kickers hingegen rangieren auf dem letzten Tabellenplatz, sie haben sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.