Fußball : FC St. Pauli visiert in Paderborn zweite Pokalrunde an

Der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli tritt am Montagabend (18.30 Uhr) in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten SC Paderborn an. Beide Mannschaften sind in ihren Ligen in der noch jungen Saison bislang ohne Niederlage. Der FC St. Pauli hat nach zwei Spieltagen vier Punkte auf dem Konto. Der SC Paderborn erreichte drei Siege und ein Unentschieden.