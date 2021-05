Fußball : FC St. Pauli verpflichtet Linksverteidiger Ritzka

Fußball-Zweitligist FC St.

Hamburg | Pauli hat den Linksverteidiger Lars Ritzka vom Drittligisten SC Verl verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt ablösefrei ans Millerntor. Das teilte der Verein am Montag mit. Ritzka absolvierte in der vergangenen Drittliga-Saison 35 Spiele, dabei erzielte er zwei Tore und gab vier Vorlagen. Vor seinem Engagement in Verl durchlief er alle Nachwuchsmannscha...

