Fußball : FC St. Pauli verliert Test bei Brøndby IF

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat am Sonntag einen Härtetest beim dänischen Vizemeister Brøndby IF mit 0:3 (0:2) verloren. Die Tore für die Gastgeber, die mit der Partie ihre Saisoneröffnung feierten, erzielten Ante Erceg, der von RB Leipzig geholte Dominik Kaiser und Kamil Wilczek. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski hatte nur wenige Chancen. In der zweiten Halbzeit konnte sich im St.-Pauli-Tor der eingewechselte Svend Brodersen auszeichnen.

von dpa

08. Juli 2018, 17:08 Uhr

Tags zuvor hatten die Hamburger einen Test beim Regionalliga-Meister SC Weiche Flensburg 08 mit 6:1 (3:1) gewonnen. Am Dienstag reist die Mannschaft des Zweitligisten ins Trainingslager nach Maria Alm in Österreich.