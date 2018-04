Fußball : FC St. Pauli verlängert Vertrag mit Kapitän Nehrig bis 2019

von dpa

09. April 2018, 15:33 Uhr

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den Vertrag mit Kapitän Bernd Nehrig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Das gab der Kiezclub am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Der Kontrakt beinhaltet zudem eine Option für eine weitere Saison. «Wir sind froh, dass wir unseren gemeinsamen Weg fortsetzen. Bernd ist als Kapitän dieser Mannschaft auf und neben dem Platz ein wichtiger Spieler. Und wir sind überzeugt, gemeinsam mit ihm unsere Ziele zu erreichen», erklärte Sportchef Uwe Stöver. Nehrig geht im Sommer in seine sechste Spielzeit bei den Hamburgern. «Ich hoffe auf erfolgreiche Jahre und möchte meinen Teil dazu beitragen», sagte der 31 Jahre alte defensive Mittelfeldakteur. Seit 2013/14 hat er 109 Pflichtspiel-Einsätze für den FC St. Pauli absolviert und dabei vier Tore erzielt.