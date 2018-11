Fußball : FC St. Pauli verlängert mit Brodersen bis mindestens 2021

Der FC St. Pauli hat seinen Torwart Svend Brodersen langfristig an sich gebunden. Der 21 Jahre alte Schlussmann erhielt bei dem Fußball-Zweitligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 mit einer Option auf weitere zwei Jahre. «Svend ist ein Vorbild an Einstellung und Identifikation mit dem Verein. Zudem hat er eine sehr gute Entwicklung genommen. Die Vertragsverlängerung ist für uns nur eine logische Konsequenz», sagte Sportchef Uwe Stöver am Donnerstag.

von dpa

01. November 2018, 14:49 Uhr

Brodersen hat die Jugendmannschaften des FC St. Pauli durchlaufen und zählt seit der Saison 2015/16 zum Profikader der Hamburger. Er spielte auch in den DFB-Juniorenauswahlteams. Derzeit ist er beim FC St. Pauli die Nummer zwei hinter Robin Himmelmann.