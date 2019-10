Fußball : FC St. Pauli strebt in Nürnberg den ersten Auswärtssieg an

Avatar_shz von dpa

06. Oktober 2019, 02:12 Uhr

Nürnberg (dpa/lno) – Der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli möchte die Erfolgsserie heute beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg fortsetzen. Die Hamburger sind seit fünf Spielen ungeschlagen und haben in dieser Zeit elf Punkte geholt, warten allerdings weiterhin auf den ersten Auswärtssieg. Auch der 1. FC Nürnberg hat seit fünf Spielen nicht mehr verloren, holte in dieser Zeitspanne allerdings lediglich neun Punkte. In dem Innenverteidiger James Lawrence und Flügelspieler Christian Conteh fallen zwei Schlüsselspieler des FC St. Pauli aus.