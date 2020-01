Fußball : FC St. Pauli startet bei SpVgg Greuther Fürth

Avatar_shz von dpa

28. Januar 2020, 02:00 Uhr

Der FC St. Pauli startet heute in die zweite Saisonhälfte der 2. Fußball-Bundesliga. Der Kiezclub strebt bei den Franken seinen ersten Auswärtssieg in der laufenden Spielzeit an. Zugleich wollen die Norddeutschen Revanche nehmen für die 1:3-Niederlage im Hinspiel am Hamburger Millerntor. In der Tabelle liegt Greuther Fürth als Achter drei Plätze und vier Punkte vor den Hanseaten, die in ihrem letzten Spiel vor der Winterpause einen überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen Spitzenreiter Arminia Bielefeld gefeiert hatten. Der Anpfiff in Fürth erfolgt um 20.30 Uhr.