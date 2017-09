Fußball : FC St. Pauli: Sportchef Stöver offiziell vorgestellt

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat seinen neuen Sportchef Uwe Stöver offiziell vorgestellt. «Wir sind glücklich, dass er sich für uns entschieden hat. Wir freuen uns auf jemanden, der im Profifußball bereits alles erlebt hat», sagte Vereinspräsident Oke Göttlich am Donnerstag in Hamburg über den 50-Jährigen, der seine Tätigkeit am 1. Oktober 2017 aufnehmen wird.