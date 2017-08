Fußball : FC St. Pauli siegt in der Nachspielzeit gegen Heidenheim

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli ist nach drei sieglosen Pflichtspielen wieder zurück in der Erfolgsspur. Die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen bezwang am Samstag den 1. FC Heidenheim mit 1:0 (0:0). Den Siegtreffer erzielte Johannes Flum nach einem Eckball in der Nachspielzeit(90.+2). In den ersten 45 Minuten wurde den 29 546 Zuschauern eine schwache Partie geboten. Ein Distanzschuss des Heidenheimers Arne Feick, der knapp das Tor verfehlte, war die einzige echte Chance. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ließ auch Nikola Dovedan eine Schussgelegenheit ungenutzt. Die Hamburger entwickelten in der zweiten Halbzeit mehr Offensivdrang und wurden mit dem späten Siegtreffer dafür belohnt.

von dpa

erstellt am 26.Aug.2017 | 15:06 Uhr