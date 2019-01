Fußball : FC St. Pauli reist ins Spanien-Trainingslager

Nach dem Nord-Rivalen Holstein Kiel bricht heute auch der FC St. Pauli ins Winter-Trainingslager nach Oliva Nova auf. Das Team von Trainer Markus Kauczinski wird sich exakt eine Woche zur Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der 2. Fußball-Bundesliga in Spanien aufhalten. In der Stadt mit ihren knapp 25 000 Einwohnern absolvieren die Kiezkicker auch zwei Testspiele.

von dpa

10. Januar 2019, 02:31 Uhr

An diesem Freitag (15.00 Uhr) geht es gegen den belgischen Erstligisten RSC Charleroi und am kommenden Mittwoch (16.00 Uhr) gegen den deutschen Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Das erste Punktspiel im neuen Jahr steht am 29. Januar beim SV Darmstadt 98 an.