Fußball : FC St. Pauli peilt gegen Düsseldorf Platz fünf an

Fußball-Zweitligist FC St.

Hamburg | Pauli will am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf das fünfte Spiel in Serie gewinnen und dadurch auf den fünften Tabellenplatz vorrücken. Die Hamburger stehen mit 44 Punkten derzeit auf dem siebten Rang. Düsseldorf rangiert mit 46 Punkten auf Platz sechs, hat allerdings ein Spiel weniger bestritten. „Mit den gewonnenen Spielen wird die Bru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.