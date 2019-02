Fußball : FC St. Pauli nimmt gegen Köln Tabellenführung ins Visier

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli möchte am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln mit einem Sieg an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga stürmen. Die Hamburger haben 37 Punkte auf dem Konto und somit einen Zähler mehr als der Drittplatzierte 1. FC Köln, der ein Spiel weniger bestritten hat. Mit einem Sieg würde St. Pauli aufgrund der besseren Tordifferenz an Tabellenführer HSV vorbeiziehen.

von dpa

08. Februar 2019, 06:52 Uhr

St. Paulis Trainer Markus Kauczinski schätzt die Kölner als individuell beste Mannschaft der Liga ein und warnt vor allem vor deren Offensive mit Top-Torjäger Simon Terodde und John Cordoba. Zudem gehen die Kölner ausgeruhter in die Partie, weil deren letztes Ligaspiel über eine Woche zurückliegt. Der FC St. Pauli hatte erst am vergangenen Montagabend gegen Union Berlin (3:2) gespielt.