Fußball : FC St. Pauli mit Remis im Test gegen Odense

Fußball-Zweitligist FC St.

Norderstedt | Pauli hat sich in einem Testspiel vom dänischen Erstligisten Odense BK mit 2:2 (0:1) getrennt. Vor 600 Zuschauern im Edmund-Plambeck-Stadion in Norderstedt erzielten am Samstag Simon Makienok (41. Minute) und Lukas Daschner (69.) die Hamburger Tore. Auf der Gegenseite trafen Aron Elis Thrandarson (49.) und Bashkim Kadrii (59.). Die Hamburger zeigte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.