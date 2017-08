Fußball : FC St. Pauli kann wieder mit Lasse Sobiech planen

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

Am 1. September bestreitet der FC St. Pauli in Rotenburg an der Wümme ein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen, der im Vorjahr Platz acht in der Eredevisie belegt hatte und in den Playoffs für die Europa League am Ligarivalen AZ Alkmaar gescheitert war. Anpfiff im Stadion des Rotenburger SV ist um 18.00 Uhr.

Mitteilung FC St. Pauli

von dpa

erstellt am 22.Aug.2017 | 15:26 Uhr