Fußball : FC St. Pauli holt Torwart Korbinian Müller

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat Torwart Korbinian Müller verpflichtet. Wie der Tabellenführer aus Hamburg am Mittwoch mitteilte, erhält der 27-Jährige einen Vertrag bis Ende Juni 2019 mit einer Option auf zwei weitere Jahre. Müller hatte bis zum Ende der vergangenen Saison in der 3. Liga für die SpVgg Unterhaching gespielt. Insgesamt bestritt er in Unterhaching und zuvor für die Stuttgarter Kickers 115 Drittliga-Spiele.

von dpa

22. August 2018, 11:38 Uhr

Mit der Verpflichtung reagiert der FC St. Pauli auf den Abschied von Philipp Heerwagen. Der 35-Jährige wechselte vor wenigen Tagen zum Ligakonkurrenten FC Ingolstadt. Dort erhielt er einen Vertrag bis zum Saisonende. Heerwagen war mit seiner Reservisten-Rolle nicht mehr zufrieden. Stammkeeper auf St. Pauli ist Robin Himmelmann. Zudem steht in Svend Brodersen ein dritter Torwart im Kader.