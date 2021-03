Fußball : FC St. Pauli holt Punkt bei Aufstiegsanwärter Karlsruhe

Aus dem sechsten Sieg in Serie wird es nichts: St. Pauli holt gegen Karlsruhe nur einen Punkt. Doch auch das ist ein Erfolg. Immerhin bleiben die Hamburger bestes Rückrundenteam.

Karlsruhe | Der FC St. Pauli hat seinen Siegeslauf in der 2. Fußball-Bundesliga unterbrochen. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz trennte sich am Samstag vom Tabellenfünften Karlsruher SC torlos. Nach fünf Siegen in Serie konnten sich die Norddeutschen zumindest über den Gewinn eines Punktes freuen. Die Karlsruher haben in den vergangenen drei Spielen nur ein...

