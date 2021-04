Fußball : FC St. Pauli hat fast keine Ausfälle: Nur Avevor fehlt

Trainer Timo Schultz vom FC St.

Hamburg | Pauli hat vor dem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen die Würzburger Kickers die Qual der Wahl. Abgesehen vom weiterhin verletzten Kapitän Christopher Avevor steht dem 47-Jährigen am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den Tabellenletzten der komplette Kader zur Verfügung. „Das ist eine Situation, die man selten erlebt“, sagte Schultz am Donners...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.