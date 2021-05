Fußball : FC St. Pauli: Gute Erinnerungen an nächsten Gegner Hannover

Im letzten Heimspiel der Saison geht es für den FC St.

Hamburg | Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga sportlich um nichts mehr. Die Hamburger empfangen am heutigen Sonntag (15.30 Uhr/Sky) Hannover 96. An die Niedersachsen hat das Team von Trainer Timo Schultz gute Erinnerungen. Das 3:2 im Hinspiel Mitte Januar in Hannover war damals der erste Sieg nach 13 Spielen und die Initialzündung für den Aufschwung in der zweit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.