Fußball : FC St. Pauli feiert 111. Geburtstag online

Der FC St.

Hamburg | Pauli feiert seinen 111. Vereinsgeburtstag am 15. Mai mit einer Online-Veranstaltung. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, wird die „St. Gala“ passend zum Gründungsjahr von 19.10 Uhr an live bei Youtube aus dem Museum des Kiezclubs übertragen. Vorgesehen sind unter anderem Rückblicke in die Geschichte und eine Schaltung zu Trainer Timo...

