Fußball : FC St. Pauli eröffnet mit Gastspiel in Bochum die Saison

Es geht wieder los: Nach gut zweimonatiger Sommerpause eröffnet der FC St. Pauli heute mit dem Gastspiel beim VfL Bochum den Punktspiel-Betrieb in der 2. Fußball-Bundesliga. Der neue Trainer Olaf Janßen will mit seinem Team an den überaus positiven Verlauf der zweiten Saisonhälfte 2016/17 anknüpfen, als sich der Kiezclub unter Ewald Lienen und Janßen als Assistent dank der besten Rückrunde der Clubgeschichte von Platz 18 auf Rang sieben vorkämpfte.