Fußball : FC St. Pauli erkämpft 0:0 gegen 1. FC Heidenheim

Der FC St. Pauli hat einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Der Kiez-Club kam am Mittwoch gegen den Tabellenvierten 1. FC Heidenheim zu einem 0:0, liegt nach dem 28. Spieltag mit 34 Punkten auf Platz zwölf. Immerhin konnte die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay den Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 von fünf Zählern verteidigen.

Avatar_shz von dpa

27. Mai 2020, 20:38 Uhr

In einer äußerst kampfbetonten Partie hatte Heidenheim nach 27 Minuten die große Chance zur Führung. Nach einem Foul von Johannes Flum an Niklas Dorsch zeigte Schiedsrichter Lasse Koslowski auf den Elfmeterpunkt. Den fälligen Strafstoß in Abwesenheit von Routinier Marc Schnatterer, er zunächst auf der Bank saß, schoss Robert Leipertz allerdings rechts am Tor vorbei.

Nach dem Seitenwechsel versuchten beide Mannschaften alles, doch Tor-Gelegenheiten gab es erst in der Schlussphase. St. Pauli-Torhüter Robin Himmelmann parierte in der Schlussmann mit einem Reflex einen Kopfball von Jonas Föhrenbach (88.). Auf der Gegenseite streifte ein Versuch von James Lawrence ebenfalls per Kopfball am Pfosten (89.). Am Samstag (13.00 Uhr) gastiert St. Pauli beim Karlsruher SC.