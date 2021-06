Fußball : FC St. Pauli erhält neuen Rasen im Millerntor-Stadion

Der FC St.

Hamburg | Pauli gönnt sich ein frisches Grün am Hamburger Millerntor. Nachdem in der Arena des hanseatischen Fußball-Zweitligisten in den vergangenen Tagen von den Arbeitern der alte Rasen komplett abgetragen worden war, wird am Donnerstag und Freitag nun eine neue Rasenfläche im Millerntor-Stadion verlegt, teilte der Kiezclub dazu am Donnerstag mit. Zuletzt wa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.