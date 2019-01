Schifffahrt : Faule Schiffskredite: Länderanstalt mit operativem Gewinn

von dpa

04. Januar 2019, 07:45 Uhr

Die Abwicklungsgesellschaft der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein für faule Schiffskredite der HSH Nordbank wird das Geschäftsjahr 2018 voraussichtlich erstmals mit einem operativen Gewinn abschließen. Es stehe aber noch nicht fest, ob ein insgesamt positives Jahresergebnis gelinge, sagte Ulrike Helfer, Vorstand der hsh portfoliomanagement (pm), am Freitag in Kiel der Deutschen Presse-Agentur. Dies hänge wesentlich davon ab, ob und wie hoch eine weitere Risikovorsorge für das Kreditportfolio notwendig sei. Dies werde erst im Frühjahr feststehen. Die pm, eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR), hatte am 1. Juli 2016 faule Schiffskredite der HSH Nordbank im Nominalwert von 4,1 Milliarden Euro übernommen und dafür 2,4 Milliarden Euro bezahlt. Erst durch diesen Schritt wurde der inzwischen erfolgte Verkauf der Bank möglich gemacht.