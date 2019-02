Film : Fatih Akins «Der Goldene Handschuh» feiert Hamburg-Premiere

Nach der Uraufführung auf der Berlinale feiert der neue Film von Hamburgs Star-Regisseur Fatih Akin nun auch in der Hansestadt Premiere. In Anwesenheit des Regisseurs, des Hauptdarstellers Jonas Dassler und des Romanautors Heinz Strunk wird «Der Goldene Handschuh» heute in der Astor-Film-Lounge gezeigt. In Berlin hatte der Horrorfilm keinen der erhofften Bären einheimsen können.

von dpa

20. Februar 2019, 01:00 Uhr

Der Film über den Frauenmörder Fritz Honka basiert auf wahren Begebenheiten und auf Strunks erfolgreichem Roman. Der Serienmörder brachte in den 70er Jahren in Hamburg vier Frauen um. «Der goldene Handschuh» war die Stammkneipe des Mannes mit dem kaputten Gesicht. Der Film, der die Welt Honkas auf brutale und direkte Weise zeigt, kommt am Donnerstag in die Kinos.