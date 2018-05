Kriminalität : Fast vier Kilogramm Opium in Uetersener Wohnung gefunden

von dpa

02. Mai 2018, 16:00 Uhr

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Uetersen im Kreis Pinneberg ist laut Polizei eine außergewöhnlich große Menge an Opium gefunden worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die Wohnung eines 26-Jährigen am Freitag wegen des Verdachts auf unerlaubten Drogenbesitz durchsucht. Dabei haben die Ermittler neben fast vier Kilogramm Opium unter anderem Cannabisblüten, Kokain, Ecstasy und LSD gefunden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.