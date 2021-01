Prozesse : Fast sechs Jahre Haft: Einbrüche in Villa und Mälzer-Lokal

Im Prozess um drei spektakuläre Einbrüche hat das Hamburger Landgericht einen Angeklagten zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt.

Hamburg | Ein Mitangeklagter erhielt eine Strafe von einem Jahr und drei Monaten, wie die Gerichtspressestelle am Dienstag mitteilte. Der 41 Jahre alte Hauptangeklagte war nach Überzeugung der Strafkammer am 13. August 2019 zusammen mit einem Komplizen in eine Vi...

