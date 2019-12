Tiere : Fast alle Heuler haben es wieder in die Freiheit geschafft

Avatar_shz von dpa

30. Dezember 2019, 08:01 Uhr

Die Tierpfleger der Seehundstationen in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen haben 2019 wieder alle Hände voll zu tun gehabt. Insgesamt wurden mehr als 500 Seehund-Waisen in den beiden Aufnahmestellen in Friedrichskoog und in Norddeich aufgenommen. Die Robben-Babys wurden zuvor als mutterlose Heuler an Stränden und Küsten des Wattenmeers entdeckt. Fast alle Tiere schafften es den Angaben zufolge wieder gesund zurück ins Wattenmeer. Die Zahlen im vergangenen Jahr waren ähnlich ausgefallen. Die Seehundstationen Friedrichskoog und Norddeich sind gemäß internationalem Seehundabkommen die einzig berechtigten Aufnahmestellen für Robben in Schleswig-Holstein und Niedersachsen.