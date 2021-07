Kriminalität : Fassade der CDU-Parteizentrale mit Schriftzügen beschmiert

Unbekannte haben die Fassade der CDU-Parteizentrale in Hamburg-Winterhude mit mehreren Schriftzügen beschmiert.

Hamburg | Unter anderem schrieben die Täter „Checkt eure Privilegien“ oder „Ploß Du Sexist“ an Wände und auf den Boden. Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß hatte sich zuletzt klar gegen eine gendergerechte Sprache in staatlichen Institutionen ausgesprochen. Wände und Eingangsbereich wurden am Wochenende beschmiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Entdeckt wor...

