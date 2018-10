Extremismus : Farbanschlag auf AfD-Politikerin nach Poggenburg-Auftritt

von dpa

23. Oktober 2018, 18:43 Uhr

Unbekannte haben auf das Grundstück einer AfD-Politikerin in Hamburg-Wilhelmsburg einen Farbanschlag verübt. Unter anderem sei in der Nacht zum Dienstag ein Auto mit Farbe übergossen worden, teilte die AfD-Bürgerschaftsfraktion mit. «Der feige Anschlag trägt die Handschrift von Linksextremisten, die Argumente durch pure Gewalt ersetzen», erklärte der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Dirk Nockemann. Die Ermittlungen habe der Staatsschutz übernommen, hieß es von der Polizei. Erst am vergangenen Donnerstag hatten mehrere hundert Demonstranten gegen einen Auftritt von AfD-Rechtsaußen André Poggenburg im Privathaus der Hamburger Politikerin protestiert.