Fischerei : Fangquoten: Greenpeace kritisiert EU-UK-Norwegen-Einigung

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat die Einigung der EU, Großbritanniens und Norwegens auf Fangmengen für Nordseefisch kritisiert.

Hamburg | Nachhaltigkeit sehe anders aus, sagte Greenpeace-Meeresbiologe Thilo Maack am Mittwoch. Greenpeace kritisierte, dass die Einigung den Besitzern deutscher Supertrawler - also sehr große Fischfangschiffe - in die Hände spiele. „Die riesigen deutschgeflaggten Hochseetrawler kehren von einer einzigen Fangfahrt in britische Gewässer mit tausenden Tonnen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.