Fußball : Fandachverband von Hannover 96 ruft zu Respekt für Jatta auf

Der unabhängige Fandachverband von Hannover 96 fordert die Anhänger des Fußball-Zweitligisten dazu auf, den Hamburger Spieler Bakéry Jatta nicht zu beleidigen oder auszupfeifen. «Solange keine Rechtsprechung erfolgt und der Ausgang des Verfahrens somit offen ist, gilt wie sonst auch die Unschuldsvermutung», hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der «Roten Kurve» an die Fans. Hannover spielt am Sonntag beim Hamburger SV.

Avatar_shz von dpa

29. August 2019, 15:45 Uhr

«Konzentriert euch auf die Unterstützung unseres Hannoverschen Sportvereins von 1896», schrieb die «Rote Kurve». Der Verband, der nach eigenen Angaben mehr als 5000 Mitglieder zählt, erinnerte an die jahrelange Freundschaft zwischen den beiden Teams und sprach sich für gegenseitigen Respekt aus. «Vor allem rassistische Beleidigungen haben bei uns keinen Platz!» Nach einem Bericht der «Sport Bild» soll es Zweifel an der Identität des HSV-Stürmers Jatta geben. Der Fall beschäftigt auch das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes.

Anders als drei Zweitliga-Konkurrenten tendiert Hannover 96 wohl auch im Falle einer Niederlage beim Hamburger SV dazu, auf einen Protest wegen Jatta zu verzichten. «Meine Empfehlung wäre es zurzeit, keinen Protest einzulegen», hatte die «Hamburger Morgenpost» den Hauptgesellschafter der Niedersachsen, Martin Kind, zitiert. «Was da gerade vor allem mit dem Menschen Bakéry Jatta geschieht, ist sehr bedauerlich.»

Der 1. FC Nürnberg, der VfL Bochum und der Karlsruher SC haben Einspruch gegen die Wertung ihrer Saisonspiele gegen Hamburg eingelegt. Darmstadt 98 hatte auf einen Einspruch verzichtet.