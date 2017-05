Kriminalität : Falscher Bombenalarm in Husum sorgt für Aufregung

Ein falscher Bombenalarm hat am Mittwoch in Husum für Aufregung gesorgt. Nach Angaben der Polizeidirektion Flensburg umkreiste ein 50-Jähriger mit seinem Auto auf dem Marktplatz mehrfach einen Brunnen und rief, er habe eine Bombe in seinem Fahrzeug. Beim Eintreffen der Beamten versuchte der Fahrer nach Polizeiangaben seinen Wagen in die Fußgängerzone zu steuern. «Dies konnte durch ein Zivilfahrzeug der Polizei verhindert werden», hieß es in einer Mitteilung.