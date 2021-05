Kriminalität : Fahrzeugkontrolle führt zu Kokainfund und Festnahmen

Am späten Samstagnachmittag haben Polizeibeamte in Altona-Altstadt bei einer Kontrolle eines mit vier Männern besetzten Fahrzeugs 20 Gramm Kokain sowie insgesamt über 10 000 Euro Bargeld sichergestellt.

Hamburg | Wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Handelns mit Betäubungsmitteln wurden die Wohnungen der 29, 34 und zwei 37 Jahre alten Männer in den Stadtteilen Altona-Altstadt und Eidelstedt durchsucht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In der Wohnung des 29-Jährigen wurden weitere 100 Gramm Kokain sowie Beweismaterial gefunden. Die Ermittlungen führt...

