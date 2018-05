Verkehr : Fahrradfahrerin stirbt nach Unfall mit Lkw

von dpa

07. Mai 2018, 09:13 Uhr

Eine Fahrradfahrerin ist am Montagmorgen nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw in Hamburg-Eimsbüttel ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau von dem Lastwagen überfahren und starb noch an der Unfallstelle. Zum Hergang des Unfalls, der sich an der Kreuzung Osterstraße/Eppendorfer Weg ereignete, konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.