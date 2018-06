Kriminalität : Fahrgast ohne Ticket wurde mit vier Haftbefehlen gesucht

von dpa

11. Juni 2018, 15:31 Uhr

Ein mit vier Haftbefehlen gesuchter Mann ist der Bundespolizei zufällig ins Netz gegangen, weil er ohne Ticket Zug fuhr. Der 48-Jährige sei am Montag auf einer Fahrt von Bremen nach Hamburg ohne Fahrkarte erwischt worden, teilte die Bundespolizei mit. Am Bahnhof Harburg überprüfte eine Streife demnach die Personalen des Mannes. Dabei stellte sich heraus, dass der Schwarzfahrer mit vier Haftbefehlen, unter anderem wegen Körperverletzung und Diebstahls, gesucht worden war. Der 48-Jährige habe 3600 Euro Geldstrafe nicht bezahlt. Ersatzweise müsse er 291 Tage in Haft absitzen.