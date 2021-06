Kriminalität : Fahrgast ohne Ticket verletzt in Hamburg Bahn-Mitarbeiter

Ein Mann ohne Fahrschein soll am Sonntag einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn in Hamburg mit Tritten und Schlägen verletzt haben.

Hamburg | Laut Bundespolizei wurde der Geschädigte unter anderem an der Hand verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zuvor hatten zwei Kontrolleure den 24-Jährigen in einer S-Bahn der Linie 1 ohne Fahrschein erwischt. Der Ertappte wollte sich laut Bundespolizei nicht ausweisen und wurde bei Halt des Zuges im Hauptbahnhof ...

