Kriminalität : Fahrgast ohne Maske versprüht Pfefferspray im Zug

Ein Fahrgast ohne Mund-Nasen-Schutz hat in einem Zug von Kiel nach Lübeck Pfefferspray gegen einen Zugbegleiter eingesetzt.

Plön | Der Bahn-Mitarbeiter hatte den 29-Jährigen zuvor auf das Fehlverhalten aufmerksam gemacht, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Der Zugbegleiter und mehrere Fahrgäste erlitten bei der Tat am Donnerstag leichte Reizungen von Augen und Atemwegen. Beim Halt in Plön verließ der 29-Jährige den Zug und ging in Richtung Innenstadt. Polizisten fanden d...

