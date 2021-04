Fußball : „Extra Meter“: Nürnberg will „gute Wochen“ hinlegen

Der 1. FC Nürnberg ist nochmal in Fahrt gekommen. Zwar spät, aber immerhin. Jetzt wollen die Franken auch gegen die Aufstiegsaspiranten der 2. Bundesliga ihre starke Form beweisen.

Nürnberg | In den Aufstiegswahnsinn will der 1. FC Nürnberg gerne mal wieder zurück. Nach dem praktischen Ende aller Abstiegsnöte wird der fränkische Traditionsverein aber mindestens noch bis zur kommenden Saison darauf warten müssen. Dann könnte der „Club“ im Idealfall Teil einer vielleicht wieder abgefahrenen Aufstiegshatz in der 2. Fußball-Bundesliga werden. ...

