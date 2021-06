Brände : Explosion: Ursache und Identität des Opfers weiter unklar

Nach der Explosion in einem Haus in Hamburg tappen die Ermittler weiter im Dunklen. Weder zur Identität des Opfers noch zur Ursache des Unglücks gibt es nach Angaben der Polizei neue Erkenntnisse. Drohnenaufnahmen zeigen eine Gasflasche - doch das muss nichts heißen.

Hamburg | Zwei Tage nach der Explosion in einem Haus in Hamburg-Barmbek ist das Opfer noch immer nicht identifiziert. Da das Haus einsturzgefährdet sei, zögen sich die Ermittlungen in die Länge, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochnachmittag. Der Mann war nach der Explosion von Einsatzkräften schwer verletzt aus den Trümmern geborgen worden. Er starb weni...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.