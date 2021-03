Brände : Explosion in Nortorf: Identität der Toten noch nicht geklärt

Nortorf (dpa/lno) Auch eine Woche nach der Explosion und dem Brand eines Reihenhauses in Nordtorf ist noch immer unklar, was genau sich in dem Haus abgespielt hat.

Nortorf | Der Zustand der in den Trümmern gefundenen Leiche lasse bislang weder eine Identifizierung der Toten noch eine Feststellung der Todesursache zu, sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler am Montag. Aufschluss sollen jetzt eine DNA-Analyse und ein toxikologisches Gutachten geben. Die Staatsanwaltschaft geht jedoch nach wie vor davon aus, dass es...

