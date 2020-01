Avatar_shz von dpa

14. Januar 2020, 07:59 Uhr

In einer Bankfiliale in Kiel hat es am frühen Dienstagmorgen eine Explosion gegeben. Dabei zersprangen Fensterscheiben, wie ein Polizeisprecher sagte. Zu den Hintergünden machte die Polizei auf Nachfrage zunächst keine Angaben. Über dem Gebiet am Arndtplatz kreiste zeitweise ein Polzeihubschrauber. Zuvor hatten die «Kieler Nachrichten» über den Vorfall berichtet.