von dpa

11. August 2018, 08:25 Uhr

In einem Imbiss in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist es am Freitagabend zu einer Explosion gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brach danach in dem Wohn- und Geschäftshaus ein Brand aus, der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Verletzte gab es nicht. Wie es zu der Explosion kam, war noch unklar.