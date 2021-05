Brände : Explosion in Haus in Hamburg: Ein Mann stirbt

Bei einer Explosion in einem Haus in Hamburg-Barmbek stirbt ein Mann. Ein Großaufgebot der Feuerwehr und Polizei war im Einsatz.

Hamburg | Bei einer Explosion in einem Haus in Hamburg-Barmbek ist ein Mann ums Leben gekommen. Einsatzkräfte hatten den Mann nach dem Vorfall am frühen Montagmorgen zunächst noch aus dem Gebäude geholt und mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er wenige Stunden später gestorben, sagte eine Sprecherin am Montagnachmittag. Seine Id...

