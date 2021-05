Brände : Explosion in Haus in Hamburg: Ein Mann schwer verletzt

Bei einer Explosion in einem Haus in Hamburg-Barmbek ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Ein Großaufgebot der Feuerwehr und Polizei war im Einsatz.

Hamburg | Bei einer Explosion in einem Haus in Hamburg-Barmbek ist ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Einsatzkräfte retteten den Mann aus dem Gebäude. Er habe schwere Brandverletzungen erlitten und schwebte noch in Lebensgefahr, teilte ein Polizeisprecher am Montagmittag mit. Seine Identität sei aber noch nicht bekannt. Da das Gebäude massiv einsturz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.