Brände : Explosion in Biogasanlage: Alle drei Behälter zerstört

Bei einem Feuer in Wees (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Montag eine Biogasanlage zerstört worden. Nach Angaben der Polizei in Flensburg explodierten alle drei Behälter. Die Ursache für die Explosionen sei unklar. Eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, der Qualm sei über die Felder in unbebaute Gebiete abgezogen. Bei Schadstoffmessungen seien keine Beeinträchtigungen festgestellt worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von elf Wehren vor Ort.

PM der Polizei

von dpa

erstellt am 31.Jul.2017 | 18:42 Uhr