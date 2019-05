Tourismus : Experten präsentieren Tourismusbarometer für den Norden

Nach dem Rekordjahr 2018 hat auch das laufende Jahr für die Tourismusbranche in Schleswig-Holstein gut begonnen. Das aktuelle Tourismus-Barometer für das Land stellen Experten heute in Kiel vor. Minister Bernd Buchholz (FDP) und Tourismusverbands-Chefin Stephanie Ladwig äußern sich dazu vor der Presse. Im vergangenen Jahr war die Zahl der Übernachtungen in den Betrieben mit mindestens zehn Betten auf den Rekordwert von 34,5 Millionen gestiegen.

Auch in den ersten beiden Monaten dieses Jahres gab es Zuwächse zum Vorjahr. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass die Zahl der in die Statistik einbezogenen Gästebetten deutlich gestiegen ist. Weitere Reserven für den Tourismus sehen Fachleute für die Zeit außerhalb der Sommersaison und in der Gewinnung von mehr ausländischen Gästen.