Museen : Experten beraten über Umgang mit Sammlungsgut aus Erbe

Experten unterschiedlicher Staaten diskutieren von heute an zwei Tage lang in Hamburg über den Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialer Herkunft. Eingeladen hat der Deutsche Museumsbund, Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) werde die Teilnehmer begrüßen. Inhalt des Workshops ist der im Mai 2018 vom Deutschen Museumsbund veröffentlichte Leitfaden zum Thema. Er soll um eine internationale Perspektive ergänzt und - wenn nötig - überarbeitet werden. Im Frühjahr soll dann eine zweite Auflage des Leitfadens in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht werden.

von dpa

30. Oktober 2018, 02:35 Uhr

Mit dem Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten möchte der Museumsbund zur Sensibilisierung beitragen und Hilfestellung bei der musealen Arbeit sowie bei Rückgabeforderungen geben. Trotz der Wichtigkeit des Themas existiere bisher kein solches Instrument, das für einen angemessenen Dialog auf Augenhöhe mit den Herkunftsstaaten unerlässlich sei.