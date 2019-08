Medien : Experte: Greta ist kein Selbstläufer

Die Medienpräsenz der 16-jährigen Klima-Aktivistin Greta Thunberg ist nach Ansicht des Forschers Volker Lilienthal kein Selbstläufer, sondern muss immer neu mit Aktionen befeuert werden. «Es wird etwas brauchen, dass die Journalisten auch immer wieder drauf springen», erläuterte der Professor für Journalistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg die gängigen Mechanismen. «Greenpeace wählt seine Aktionen ja nicht nur danach aus, ob die wirklich etwas für die Umwelt tun, sondern auch danach, ob es für die Medien attraktiv ist.» Zuletzt hatte Thunbergs Aufbruch zur Atlantiküberquerung im Segelrennboot viel Medienecho erzeugt.

von dpa

16. August 2019, 05:42 Uhr

Greta sei für die Medien eine ähnliche Ikone wie der indische Nationalheld Mahatma Gandhi oder der deutsche Studentenführer Rudi Dutschke, sagte Lilienthal. «Berichterstattung funktioniert immer über Personalisierung. Wenn in Personen gesellschaftlich virulente Themen gerinnen, wenn sie glaubwürdig verkörpert werden, attraktiv medienstark verkörpert werden, dann steigen Medien ein.» Allerdings nehme der Teenager mindestens in einer Hinsicht eine Sonderrolle ein: «Thunberg ist insofern geschichtlich neu, als es meines Wissens noch nie ein Kind gab, das deutlich so eine Tendenz verkörperte.»