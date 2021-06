Forschung : Expedition „Ocean Change“: Arved Fuchs startet zur 4. Etappe

Der Polarforscher Arved Fuchs (68) startet am Donnerstag von Kiel aus zur 4.

Kiel | Etappe seiner „Ocean Change“-Expedition. Die Reise des Segelschiffs „Dagmar Aaen“ soll zunächst über den Nordatlantik in Richtung Island und Grönland führen. Danach sind Baffin Island und Labrador in Kanada die Ziele. Die Rückkehr nach Deutschland ist für das kommende Jahr geplant. Mit den „Ocean Change“-Expeditionen will Fuchs die Auswirkungen des...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.